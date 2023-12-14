Из-за санитарных нарушений в Туле закроют два кафе на улице Пирогова

Управление Роспотребнадзора по Тульской области рассмотрело информацию о нарушении обязательных требований в организациях торговли ИП Шерхонова З.А. по адресу: г. Тула, ул. Пирогова, д. 12-а; ИП Хомидова Ж.С. по адресу: г. Тула, ул. Пирогова, д. 8.

В ходе проверок организаций установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию помещений, приему, реализации и хранению пищевой продукции. В реализации находилась пищевая продукция (плодоовощная продукция, мясо, крупы) без товаросопроводительных документов, ярлыков с информацией об изготовителе, условиях хранения, дате изготовления и сроках годности.

Из оборота изъято 254 кг некачественной продукции.

В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, эксплуатация организаций торговли приостановлена до устранения нарушений. Материалы о временном запрете деятельности направлены для принятия решения в Центральный районный суд города Тулы.