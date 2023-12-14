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В Туле аферисты от имени Роспотребнадзора собирают деньги на томограф

В Туле аферисты от имени Роспотребнадзора собирают деньги на томограф

Региональный Роспотребнадзор рекомендует предпринимателям проявлять бдительность и осторожность при получении предложений оказать помощь на благотворительность.

По сообщению ведомства, в городе орудуют неизвестные лица, выдающие себя за должностных лиц Управления Роспотребнадзора. Аферисты вымогают денежные средства, обращаясь к руководству коммерческих организаций с просьбой оказать посильную материальную помощь на покупку томографа.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области призывает не идти на поводу у мошенников и о любых подобных ситуациях проинформировать Управление Роспотребнадзора по Тульской области с одновременным направлением заявления в правоохранительные органы.

 

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