В Туле аферисты от имени Роспотребнадзора собирают деньги на томограф

Региональный Роспотребнадзор рекомендует предпринимателям проявлять бдительность и осторожность при получении предложений оказать помощь на благотворительность.

По сообщению ведомства, в городе орудуют неизвестные лица, выдающие себя за должностных лиц Управления Роспотребнадзора. Аферисты вымогают денежные средства, обращаясь к руководству коммерческих организаций с просьбой оказать посильную материальную помощь на покупку томографа.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области призывает не идти на поводу у мошенников и о любых подобных ситуациях проинформировать Управление Роспотребнадзора по Тульской области с одновременным направлением заявления в правоохранительные органы.