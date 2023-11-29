В центре Тулы похитили подростка: его держали в доме, вымогая деньги

Следователи Центрального района Тулы возбудили уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего молодого человека.



ЧП случилось 26 ноября на Красноармейском проспекте в Туле. Трое фигурантов, резко остановившись на автомобиле возле 17-летнего подростка, затащили его в салон. Уложили на пол, себе под ноги, чтобы он не мог двигаться. В СК отметили: злоумышленники были знакомы с парнем и выбрали его не случайно. Они потребовали у него деньги за молчание о том, что он якобы распространял наркотики.

После чего похитители отвезли парня к нему же домой и удерживали там, чтобы получить от него деньги.

Неизвестно, как бы дальше сложилась история, если бы неравнодушные прохожие, ставшие свидетелями похищения, не сообщили бы в правоохранительные органы.

Свидетели позвонили в полицию сразу же после похищения. Полицейские быстро вычислили похитителей и нашли их. В тот же день подростка освободили.

— В настоящее время троим фигурантам предъявлено обвинение. Суд по ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, следователями проверяется информация о возможном сбыте наркотических веществ несовершеннолетним, — прокомментировали в СУ СКР по Тульской области.

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, изъяты записи с камер видеонаблюдения, назначены необходимые судебные экспертизы. Следователями проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.