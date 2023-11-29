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Последствия ДТП с маневровым тепловозом в Пролетарском округе ликвидированы: дорога открыта

Последствия ДТП с маневровым тепловозом в Пролетарском округе ликвидированы: дорога открыта

Об этом в редакцию сообщили стоявшие в заторе водители.

Днем 29 ноября в Новомедвенском проезде маневровый тепловоз столкнулся с грузовиком-«пятитонником». Проезд от промплощадки был перекрыт, в пробке скопились десятки автомобилей.

По состоянию на момент публикации новости дорога открыта.

Ранее Myslo сообщал о ДТП неподалеку от «Тульского промышленного технопарка» в Новомедвенском проезде. Грузовик не смог затормозить перед приближающимся тепловозом, и его вынесло на пути. Тепловоз протащил его несколько метров. Транспортные средства перегородили дорогу.

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Автор:
сегодня, в 17:16 0
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