  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В жилой дом на ул. Хворостухина прилетел БПЛА - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В жилой дом на ул. Хворостухина прилетел БПЛА

В жилой дом на ул. Хворостухина прилетел БПЛА

ЧП случилось примерно в 4 часа утра.

Минобороны сообщило, что в ночь на 26 ноября была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. 

Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Один из дронов был сбит над Пролетарским округом оружейной столицы. 

По предварительным данным, БПЛА угодил в многоэтажку на ул. Хворостухина. Сам взрыв попал на видео. На месте работают сотрудники экстренных служб, подробности уточняются.

Сюжет: Беспилотник на ул. Хворостухина
Жителей пострадавшего от атаки БПЛА дома временно разместили в детском саду
Жизнь Тулы и области
Жителей пострадавшего от атаки БПЛА дома временно разместили в детском саду
сегодня, в 07:17, 3 323 0
Атака украинских дронов продолжается: ещё 9 сбиты
Дежурная часть
Атака украинских дронов продолжается: ещё 9 сбиты
сегодня, в 06:29, 5 751 0
Жильцы пострадавшей от БПЛА многоэтажки рассказали о моменте атаки
Дежурная часть
Жильцы пострадавшей от БПЛА многоэтажки рассказали о моменте атаки
сегодня, в 06:25, 7 1451 1
В Тульской области подразделения РЭБ поразили ещё один беспилотник
Жизнь Тулы и области
В Тульской области подразделения РЭБ поразили ещё один беспилотник
сегодня, в 06:15, 1 1015 -1
сегодня, в 04:55 0
Другие статьи по темам
Событие
БПЛАдронатака беспилотников
Место
Тулаулица Хворостухина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

При попадании БПЛА в тульскую многоэтажку пострадал мужчина
При попадании БПЛА в тульскую многоэтажку пострадал мужчина
Титул «Мисс Тула — 2024» выиграла 18-летняя студентка Милана Яворская
Титул «Мисс Тула — 2024» выиграла 18-летняя студентка Милана Яворская
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.