В жилой дом на ул. Хворостухина прилетел БПЛА

Минобороны сообщило, что в ночь на 26 ноября была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Один из дронов был сбит над Пролетарским округом оружейной столицы.

По предварительным данным, БПЛА угодил в многоэтажку на ул. Хворостухина. Сам взрыв попал на видео. На месте работают сотрудники экстренных служб, подробности уточняются.