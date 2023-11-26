Титул «Мисс Тула — 2024» выиграла 18-летняя студентка Милана Яворская

Фото Алексея Пирязева.

В финальном шоу приняли участие 16 шикарных девушек. Горячий фоторепортаж - только для вас.

В творческом кластере «Октава» прошел XVII областной конкурс красоты «Мисс Тула — 2024», организованный модельным агентством Linda. Для нашего города этот конкурс — яркий, изящный, элегантный — стал своеобразной визитной карточкой. Это настоящий праздник молодости, красоты и стиля.

В конце года стало доброй традицией выбирать красавицу, которая весь следующий год будет носить титул королевы красоты.

По словам организаторов, девушек, мечтающих стать финалистками конкурса, было очень много. Но кастинг прошли только 16 красоток. Помимо роста, фигуры и очаровательной внешности, участницы «Мисс Тулы» должны были обладать харизмой, обаянием и желанием делиться со зрителями шоу и членами жюри позитивными эмоциями.

В этом году все выходы девушек проходили под живые выступления тульских артистов. Ведущей шоу стала модель агентства Linda Софья Старцева, «Мисс Тула — 2020».

В первом выходе девушки предстали в одинаковых мини-платьях, подчеркивающих все их достоинства.

Второй выход, по традиции, самый ожидаемый и любимый публикой — в купальниках! Это было горячо!

Третий выход — в вечерних платьях.

По итогам трех выходов каждая девушка получила свой титул и ленту, а обладательницы главных титулов — короны.

Итак, давайте познакомимся с участницами и узнаем, как же распределились титулы и места на конкурсе.

Полина Ляпина, школьница. Увлекается поэзией, читает классиков. Любит спорт. В будущем видит себя грамотным специалистом в области медицины. «Я хочу быть достойным человеком и приносить пользу обществу», — говорит Полина. «Для меня Мисс Тула — это совершенная девушка, в которой сочетаются внутренняя и внешняя красота». На конкурсе Полина получила титул «Мисс Шарм».

Виктория Скороход, студентка колледжа. Мечтает объездить всю страну. Любит с друзьями ходить по торговым центрам и выбирать обновки. «Для меня Мисс Тула — девушка красивая, добрая, позитивная!» — говорит Виктория. На конкурсе девушка получила титул «Мисс Обаяние».

Анна Зимина, студентка ТГПУ. Любит рисовать, увлекается танцами и стрельбой из лука. В будущем хотела бы развиваться в индустрии моды, хотела бы открыть свой магазин. В конкурсе решила участвовать, чтобы поднять свою самооценку и узнать что-то новое. «Конкурс красоты в первую очередь — это шоу для зрителей, им должно быть красиво и интересно, и чтобы все, включая участниц, получали от него удовольствие», — уверена Анна. На конкурсе девушка получила титул «Мисс Нежность».

Анжелика Куртеева, работает в медийной сфере, четыре раза в неделю занимается спортом, очень любит путешествовать. В будущем видит себя владелицей медиа продакшн. «На конкурс я пришла, чтобы проявить себя, показать свою индивидуальность и красоту. Конкурс красоты — это сложно, потому что это конкуренция между самыми красивыми девушками», — говорит Анжелика. На конкурсе получила титул «Мисс Оригинальность».

Алина Шитикова, менеджер по продажам. В свободное время любит гулять в парке, на природе. Мечтает много путешествовать. На конкурсе хотела раскрыть свой потенциал, почувствовать себя женственной, красивой, достойной оваций зрителей. «Красота — это про натуральность!» — уверена Алина, — «Очень люблю веснушки!» На конкурсе получила титул «Мисс Идеал».

Валерия Казакова, работает в МВД. В свободное время занимается моделингом, ей интересно все, что связано с миром моды. В будущем видит себя адвокатом, Валерия хочет помогать людям и защищать их позицию. На конкурс пришла, чтобы поучаствовать и приобрести опыт. На конкурсе Валерия стала «Мисс Фитнес».

Мария Морозова, студентка ТГПУ. Играет на гитаре, барабанах, изучает языки, очень любит английский язык. В будущем Маша очень бы хотела стать программистом. «Мисс Тула — это девушка, которая олицетворяет красоту, грацию и успех», — убеждена Мария. На конкурсе девушка получила титул «Мисс Грация».

Надежда Чиканенко, студентка колледжа. Мастер маникюра, делает красивые ноготки себе и своим подругам. «Самое сложное на конкурсе — держаться уверенно, не переживать», — говорит Надежда. То, что она попала на конкурс, уже считает своей победой: «Я молодец!» На конкурсе Надя получила титул «Мисс Очарование».

Елена Арзамасцева. В свободное от работы время любит ездить на рыбалку, заниматься домашними делами. Любит рисовать, проводить время со своей собакой и участвовать с ней в разных конкурсах. «Конкурс красоты — это новый этап в жизни, хочу испытать новые эмоции!» — признается Елена. На конкурсе Елена получила титул «Мисс Подиум».

Валерия Родина, студентка ТулГУ. В свободное время нравится рисовать, плавать и слушать музыку. В будущем хотела бы стать востребованной моделью. «Для меня красоты — это прежде всего внутренний мир человека. Хочу проявить себя, чтобы меня заметили», — говорит Валерия. На конкурсе девушка получила титул «Мисс Стиль».

А теперь знакомимся с лучшими участницами, которые помимо лент получили короны и самые главные титулы.

Виктория Козлова, студентка ТулГУ. Девушка ходит в бассейн и спортзал, любит готовить и проводить время со своей любимой собакой. В будущем Вика видит себя успешной независимой женщиной, у которой есть крепкая семья, поддержка и опора. На конкурсе Виктория получила титул «Мисс Фото».

Полина Пономарева, школьница. Увлекается танцами, активно занимается спортом. В будущем хотела бы развиваться в модельном бизнесе. Для Полины конкурс красоты — это драйв и позитивные эмоции. «Мисс Тула — это ухоженная красивая девушка с богатым внутренним миром», — уверена Полина. На конкурсе девушка выиграла титул «Юная Мисс Тула — 2024».

Алина Бурлакова, студентка Российского экономического университета. В будущем хочет стать политиком. Регулярно тренируется в спортзале, ходит на стретчинг и бокс. На конкурс пришла, чтобы проверить свои силы, зарядиться этой энергией и атмосферой и чтобы остались приятные воспоминания: самое главное — получить удовольствие от процесса. На конкурсе Алина выиграла титул «3-я вице Мисс Тула — 2024».

Евгения Фёдорова, студентка Всероссийского государственного университета юстиции, победитель международных танцевальных конкурсов. Женя очень любит фитнес, спорт с ней каждый день. Девушка очень любит путешествовать, открывать новые горизонты, наполнять свой внутренний мир красотой и добротой.

Жюри было покорено открытой и обаятельной улыбкой Жени Фёдоровой. На конкурсе девушка выиграла титул «2-я вице Мисс Тула — 2024».

Виктория Нестеренко, ученица 11-го класса. Увлечения — актерское мастерство и психология — ей интересно изучать эмоции людей и как они ведут себя в критических ситуациях. После школы планирует поступать в экономический институт. «Хочу победить в конкурсе „Мисс Тула“, потому что хочу доказать себе, что я — та самая красавица!» — говорит Виктория.

До победы Виктории не хватило одного шага, она выиграла титул «1-я вице Мисс Тула — 2024». А это значит, что в будущем у девушки есть шанс снова попробовать свои силы и даже победить!

Королевой вечера стала 18-летняя Милана Яворская, жюри единогласно присудило ей первое место.

«Мисс Тула — 2024» учится в колледже МТИ и занимается бизнесом — производит нижнее женское белье под брендом «Милана Яворская». Пришла на конкурс, чтобы вновь почувствовать эти незабываемые эмоции (в 2022 году Милана стала победительницей конкурса «Краса Тулы»).

— После того, как я в 16 лет выиграла конкурс «Краса Тулы», я сразу решила, что приду и на «Мисс Тулу, это более ответственный титул». Я очень взволнованна сейчас! Сильно переживала, потому что очень хотела этот титул. Ну, а теперь я хочу выиграть титул «Мисс Россия». Обязательно поеду на всероссийский конкурс представлять Тулу!

Я готовилась к конкурсу. Прокачивала себя как личность, были постоянные съемки, работа над своим телом, над собой. Исключила из своего рациона хлеб, сладости и жирную пищу. Да и просто созрела (смеется).

Сегодня в зале меня поддерживали мама, папа, множество родственников, лучшая подруга. Но весь день со мной была мама.

Во время подготовки к конкурсу с девочками сложились отличные отношения, со многими я подружилась. У нас была сплоченная команда. А что касается конкуренции, то к своей персоне я редко ее рассматриваю (улыбается).

Очень хочу развиваться как личность, развивать свой бренд женского нижнего белья. И конечно же - стать успешной финалисткой конкурса «Мисс Россия».

из досье myslo

Милана Яворская

Рост 175 см, вес 52 кг, параметры 89×60×79.

Родилась 7 ноября 2005 г. в Луганске.

В Туле живет с 2014 года.

Студентка колледжа МТИ, факультет предпринимательства.

Семья: мама Лилия, папа Эдуард, брат Александр.

Любимая книга: Роберт Стоун «Небесная 911».

Любимое блюдо: вок с угрем.

Девиз: Никогда не сдавайся!

Мечта: стать успешной бизнес-леди и моделью.