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Работник алексинского предприятия лишился ноги: возбуждено уголовное дело
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Работник алексинского предприятия лишился ноги: возбуждено уголовное дело

Следователям предстоит оценить работу должностных лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда.

В Алексине следователь СО СУ СК России по Тульской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение охраны труда». Установлено, что 13 октября на одном из частных предприятий при обслуживании производственного оборудования один из сотрудников получил травму ноги, повлекшую ампутацию верхней трети правой голени.

Повреждения квалифицированы, как тяжкий вред здоровью. Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы, в офисе фирмы изъята документация. Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственным за соблюдение правил охраны труда.

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