Более 100 тыс тульских избирателей подали заявления для участия в тренировке дистанционного голосования

В Тульской области 113 117 человек подали заявления для участия в общероссийской тренировке программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования.

Центризбирком России проводит общероссийскую тренировку ДЭГ в рамках подготовки и проведения федеральных выборов. С 1 по 13 ноября избиратели, желающие принять в ней участие, могли подать соответствующее заявление на портале «Госуслуги». Единственное условие – наличие подтвержденной учетной записи на портале.

При возникновении трудностей с подачей заявления граждане обращались за помощью в избирательную комиссию Тульской области и территориальные избирательные комиссии региона, где их консультировали и помогали устранить проблему. В большинстве проблемных ситуаций у избирателей не соответствовал адрес регистрации в паспорте с данными, указанными на «Госуслугах».

Само тренировочное голосование пройдет с 8.00 15 ноября по 20.00 17 ноября на портале vybory.gov.ru.

ДЭГ — голосование без посещения избирательного участка, с помощью компьютера или телефона с доступом к сети Интернет онлайн на специальном портале. Впервые эксперимент по ДЭГ был опробован на выборах депутатов Мосгордумы в 2019 году. В этом году Тульская область впервые вошла в перечень регионов, где в единый день голосования применялось дистанционное электронное голосование. В двух муниципалитетах – городе Щекино и рабочем поселке Первомайский – избиратели смогли выбрать способ волеизъявления: прийти лично на избирательный участок или проголосовать дистанционно с помощью телефона или компьютера.