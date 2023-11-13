На проспекте Ленина перенесли остановки

Администрация Тулы заявила о переносе остановок на проспекте Ленина. Остановочная площадка «Педагогический университет» для пассажиров, ожидающих автобус и троллейбус, перенесена за перекресток с ул. Н. Руднева при движении в сторону ул. Советской. Сообщается, что это необходимо для устранения заторовых ситуаций на повороте с пр. Ленина на ул. Н. Руднева при следовании в сторону ул. Советской. Остановочный пункт для ожидания трамвая остался на прежнем месте.
Остановочная площадка для автобусов и троллейбусов на пересечении ул. 9 Мая и пр. Ленина перенесена ближе к ул. Болдина. Остановочный пункт для трамваев обустроен в соответствии с требованиями нормативной документации.
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