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На проспекте Ленина перенесли остановки
Фото из архива Myslo

На проспекте Ленина перенесли остановки

Речь идет об остановках на педуниверситете и на пересечении ул. 9 Мая и пр. Ленина.

Администрация Тулы заявила о переносе остановок на проспекте Ленина. Остановочная площадка «Педагогический университет» для пассажиров, ожидающих автобус и троллейбус, перенесена за перекресток с ул. Н. Руднева при движении в сторону ул. Советской. Сообщается, что это необходимо для устранения заторовых ситуаций на повороте с пр. Ленина на ул. Н. Руднева при следовании в сторону ул. Советской. Остановочный пункт для ожидания трамвая остался на прежнем месте.

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Остановочная площадка для автобусов и троллейбусов на пересечении ул. 9 Мая и пр. Ленина перенесена ближе к ул. Болдина. Остановочный пункт для трамваев обустроен в соответствии с требованиями нормативной документации.

 

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