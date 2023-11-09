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За пьяную езду суд конфисковал автомобиль у жителя Одоева
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области

За пьяную езду суд конфисковал автомобиль у жителя Одоева

Теперь это собственность государства.

Прокуратура Одоевского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным в ч. 1 ст. 264.1 УК РФ — за рецидив пьяной езды.

Установлено, что 29 июля 2023 года мужчина вновь сел за руль автомобиля ВАЗ-2107 в состоянии алкогольного опьянения. Его действия пресекли сотрудники ГИБДД. Одоевец ранее уже попадался на таком нарушении, кроме того, у него нет водительских прав.

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Суд приговорил подсудимого к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, в пользу государства у осужденного конфисковали «семерку».

Приговор в законную силу не вступил.

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сегодня, в 09:49 +1
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