16-летняя тулячка вновь покорила кондитерское телешоу

Фото пресс-службы телеканала «Суббота!»

На телеканале «Суббота!» продолжается второй сезон реалити «Здравствуй, сладкий». В проекте певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова пробуют десерты профессионалов и любителей кондитерского искусства, которые соревнуются за заказ от звездного гостя. Как сообщает пресс-служба телеканала, в новом выпуске это блогер Дава.

Участницей телешоу стала 16-летняя Ариана Семина из Тулы. Девочка с 9 лет занимается кондитерским искусством и 5 лет продает десерты и ведет мастер-классы. На дегустацию она принесла бисквитный торт с начинкой фисташка-малина и шоколадным ганашем.

Чтобы одержать победу в проекте, участник должен пройти три этапа отбора и удивить звездного заказчика своим десертом. Удалось ли Ариане это сделать, можно увидеть 9 ноября в 21.30 на телеканале «Суббота!».

Напомним, ранее Ариша уже принимала участие в кондитерском телешоу и дошла до суперфинала.

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