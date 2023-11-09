  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. 15-летняя тулячка вновь покорила кондитерское телешоу - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
16-летняя тулячка вновь покорила кондитерское телешоу
Фото пресс-службы телеканала «Суббота!»

16-летняя тулячка вновь покорила кондитерское телешоу

Ариана Семина приняла участие в проекте «Здравствуй, сладкий».

На телеканале «Суббота!» продолжается второй сезон реалити «Здравствуй, сладкий». В проекте певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова пробуют десерты профессионалов и любителей кондитерского искусства, которые соревнуются за заказ от звездного гостя. Как сообщает пресс-служба телеканала, в новом выпуске это блогер Дава.

2023-11-06_19-10-35.png

Участницей телешоу стала 16-летняя Ариана Семина из Тулы. Девочка с 9 лет занимается кондитерским искусством и 5 лет продает десерты и ведет мастер-классы. На дегустацию она принесла бисквитный торт с начинкой фисташка-малина и шоколадным ганашем.

Ариана Семина, Тула Т1.png

Ариана Семина, Тула Т3.png

Чтобы одержать победу в проекте, участник должен пройти три этапа отбора и удивить звездного заказчика своим десертом. Удалось ли Ариане это сделать, можно увидеть 9 ноября в 21.30 на телеканале «Суббота!».

Напомним, ранее Ариша уже принимала участие в кондитерском телешоу и дошла до суперфинала. 

 

Читайте также по теме:

14-летняя тулячка: об участии в шоу «Кондитер», торте для Дани Милохина и зависти на съемках

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 09:36 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
телешоу Здравствуйсладкий

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За пьяную езду суд конфисковал автомобиль у жителя Одоева
За пьяную езду суд конфисковал автомобиль у жителя Одоева
В Щекино создали современную спортивную площадку
В Щекино создали современную спортивную площадку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.