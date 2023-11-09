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Более 650 тыс. жителей Тульской области привились от гриппа
Фото Алексея Пирязева

Более 650 тыс. жителей Тульской области привились от гриппа

Среди них — более 119 тыс. детей.

В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 3 ноября привито 659 765 человек, из них — 119 849 детей.

Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, за счет средств федерального бюджета в область поступили противогриппозная вакцина «Совигрипп» в количестве 570 030 доз и четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри» — 85 370 доз. Дополнительно за счет средств областного бюджета закуплено 9326 доз вакцины «Гриппол плюс» для иммунизации взрослого населения, не входящего в группы риска, в рамках национального календаря.

Уточняется, что на данный момент эпидемиологическая ситуация по гриппу в Тульской области благополучная. По данным лабораторного мониторинга, отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

 

А вы привились от гриппа? Какой вакциной? Пишите в комментариях!

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Фотограф:
сегодня, в 10:05 0
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