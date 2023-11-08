Молодой рецидивист из Одоевского района решил «приодеться» в тульском бутике

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После его визита сотрудники торговой точки, расположенной на ул. Советской, недосчитались двух курток.

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» УМВД России по Туле обратился заместитель управляющего магазина одежды. Она рассказала, что из торгового зала на ул. Советской были украдены две куртки.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сыщики быстро установили вора – им оказался ранее судимый и нигде не работающий 29-летний житель пос. Стрелецкий Одоевского района.

Он был задержан и признался в совершенном деянии. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.