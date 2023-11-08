Взрыв газа в Ефремове: как сейчас выглядит пострадавшая пятиэтажка

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

По поручению губернатора в райцентре привели в порядок дворы пяти домов.

На еженедельном совещании с членами областного правительства Алексей Дюмин проконтролировал благоустройство территории ефремовской многоэтажки, которая пострадала от взрыва бытового газа в феврале этого года.

В сентябре восстановление дома было полностью завершено. Фонд капитального ремонта отремонтировал фасад и кровлю, системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. Проекты по восстановлению квартир были согласованы с жителями.

Глава администрации Ефремова Сергей Балтабаев доложил о благоустройстве прилегающей территории пяти многоэтажек, расположенных возле поврежденного дома: во дворах обновили асфальт, отремонтировали тротуары, организовали парковку.

Кроме того, там высадили 65 деревьев, установили детские площадки, зону для воркаута и спортивные уличные тренажёры. Ефремовцы поблагодарили Алексея Дюмина за личное участие в этом вопросе.