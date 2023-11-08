Сумма экспорта товаров по программе «Сделано в Тульской области» превысила 3,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Алексей Дюмин отметил, что проект с 2020 года помогает тульским производителям заявить о себе и выйти не только на внутренний, но и на внешний рынок. В нём уже задействовано 180 производителей товаров. В минэкономразвития региона проанализировали полученный опыт и скорректировали критерии отбора участников: особое внимание уделяется проверке качества их товаров.

Производителям доступен целый комплекс мер поддержки: специальные образовательные программы и бизнес-коммуникации, содействие в расширении каналов сбыта продукции, финансовые меры поддержки, участие в фестивалях, форумах, ярмарках и выставках, информационно-рекламная поддержка.

В июне на ПМЭФ-2023 было подписано соглашение об общественно-государственном партнерстве и сотрудничестве с Роскачеством. Это поможет участникам проекта «Сделано в Тульской области» выходить на рынки других регионов и получать правительственные премии и знаки качества.

Тульский областной гарантийный фонд предоставляет участникам проекта поручительства с минимальным вознаграждением 0,25-0,50% годовых. Также для них доступны микрозаймы на льготных условиях.

С января по сентябрь участники программы «Сделано в Тульской области» экспортировали товаров на 3,8 млрд рублей – почти на четверть больше, чем в прошлом году. Две тульские компании одержали победу на первом Всероссийском конкурсе перспективных отечественных брендов.

Товары 22 региональных производителей размещены в специальном разделе «Сделано в Тульской области» на Wildberries. В этом году раздел появился на витрине товаров российского производства «Сделано в России» маркетплейса OZON.

Алексей Дюмин отметил, что проект «Сделано в Тульской области» заслужил доверие потребителей, а быть его участником не просто выгодно, но и престижно. Он поручил министру экономического развития Антону Емельяненко проработать вопрос дополнительной поддержки участников программы «Сделано в Тульской области» и обеспечить сохранение имеющихся льгот.