В Туле возле школы на ул. Токарева упало дерево и задело провода

На улице Токарева в Зареченском районе Тулы упало дерево. Об этом сообщил один из телеграм-каналов.
По словам очевидцев, дерево упало рядом со школой и сорвало провода. По состоянию на 7:35 утра светофор на данном участке не работал.
Как рассказали в региональном МЧС, к ликвидации дерева их служба не привлекалась.
— Причины будут установлены арбористами, — прокомментировали в ГУ МЧС России по Тульской области.
На месте работали городские спасатели из Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы. По информации пресс-службы горадминистрации, дерево уже убрано. Сейчас на месте работает ТГЭС, восстанавливают электроснабжение.