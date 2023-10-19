В Туле возле школы на ул. Токарева упало дерево и задело провода

Фото пресс-службы администрации Тулы

Сейчас на месте восстанавливают электроснабжение.

На улице Токарева в Зареченском районе Тулы упало дерево. Об этом сообщил один из телеграм-каналов.

По словам очевидцев, дерево упало рядом со школой и сорвало провода. По состоянию на 7:35 утра светофор на данном участке не работал.

Как рассказали в региональном МЧС, к ликвидации дерева их служба не привлекалась.

— Причины будут установлены арбористами, — прокомментировали в ГУ МЧС России по Тульской области.

На месте работали городские спасатели из Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы. По информации пресс-службы горадминистрации, дерево уже убрано. Сейчас на месте работает ТГЭС, восстанавливают электроснабжение.