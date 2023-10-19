Хоккейный АКМ вырвал победу у «Дизеля» в овертайме

Фото пресс-службы АКМ

18 октября в Пензе тульский АКМ сыграл с местным «Дизелем». Первый период выдался не очень ярким на острые моменты, да и бросков по воротам было не так много. В общей сложности на двоих команды бросили 23 раза. Самый опасный момент случился в концовке периода, когда Попов отразил бросок со средней дистанции и справился с добиванием.



Второй отрезок игры начался с давления от хозяев. Черно-желтые много владели шайбой, но до явных угроз дело не доходило. Туляки же два раза за период получали удаления, но каждый раз удавалось выстоять. К середине периода «Дизель» смог открыть счет — 1:0.

Третья двадцатиминутка началась с давления от подопечных Сергея Решетникова. АКМ забрал шайбу под свой контроль и создавал опасные моменты у ворот хозяев, но забросить не удавалось. Хозяева явно подсели и заработали удаление, которым туляки без проблем воспользовались: Никита Мокин подставил клюшку на пятаке после броска Ильи Шипова — 1:1.

В конце периода были качели, и матч перешел в овертайм. АКМ поставил точку в противостоянии — Игорь Мясищев замкнул филигранную передачу Дениса Почивалова. Счет — 1:2, «Дизель» уступил под напором тульской команды.

Сергей Решетников, главный тренер ХК «АКМ»:

— Необычно, когда в Пензу приезжаешь. Везде маленькие площадки, а здесь — просто аэродром. Поэтому на первый план выходит катание, быстрые передачи. Ребят предупредили. В принципе сыграли вторую половину матча в тот хоккей, который просили. Поэтому молодцы. Всех тульских болельщиков с победой. Вырвали два очка в овертайме.

Следующий матч АКМ проведет дома — 25 октября в 19.00 сыграет в Туле против «Ижстали» из Ижевска.