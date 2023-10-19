Убийство девушки на улице Пузакова в Туле: суд огласил приговор

В Туле 22-летний Никита В. признан виновным в убийстве своей 18-летней знакомой.

Напомним, со своей жертвой молодой человек познакомился через общую знакомую в начале лета. 25 июля Никита и его подруги находились в одной из квартир многоквартирного дома на улице Пузакова. Парень поссорился с новой знакомой, которая сидела на подоконнике. Он отвесил ей пощечину, девушка потеряла равновесие и выпала из окна 15-го этажа. Смерть 18-летней Полины наступила на месте происшествия.

Приговором суда Никите В. назначено наказание в виде 9 с половиной лет лишения свободы.