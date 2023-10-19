Прогнозируется рекордный рост сбережений россиян

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Ожидается, что общий объем портфеля приблизится к 43,5 трлн рублей. О таких прогнозах своих аналитиков сообщила сегодня пресс-служба ВТБ.



Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова объяснила, что с учетом увеличившейся ключевой ставки и последовавшего за этим роста доходности по депозитам, которая уже достигла рекордных с осени прошлого года значений, до конца года интерес населения к срочным депозитам будет усиливаться. По ее словам, подогревать спрос клиентов будут и сезонные продукты, которые банки традиционно запускают в IV квартале. При этом она уточнила, что, по оценке банка, за девять месяцев года общий объем привлеченных средств населения в России вырос примерно на 11,5%.