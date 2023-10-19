  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. Прогнозируется рекордный рост сбережений россиян - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Прогнозируется рекордный рост сбережений россиян
Фото: freepik.com

Прогнозируется рекордный рост сбережений россиян

По итогам года объем средств на счетах и депозитах физлиц в российских банках увеличится на 19%, что станет для России рекордом с 2015 года.

Ожидается, что общий объем портфеля приблизится к 43,5 трлн рублей. О таких прогнозах своих аналитиков сообщила сегодня пресс-служба ВТБ.
 
Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова объяснила, что с учетом увеличившейся ключевой ставки и последовавшего за этим роста доходности по депозитам, которая уже достигла рекордных с осени прошлого года значений, до конца года интерес населения к срочным депозитам будет усиливаться. По ее словам, подогревать спрос клиентов будут и сезонные продукты, которые банки традиционно запускают в IV квартале. При этом она уточнила, что, по оценке банка, за девять месяцев года общий объем привлеченных средств населения в России вырос примерно на 11,5%.

сегодня, в 14:49
Другие статьи по темам
Прочее
ВТБ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Центральную Россию ждет снег и заморозки
Центральную Россию ждет снег и заморозки
Убийство девушки на улице Пузакова в Туле: суд огласил приговор
Убийство девушки на улице Пузакова в Туле: суд огласил приговор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.