В Тульской области на одного учителя приходится семь учеников

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В нашем регионе нет дефицита в педагогических кадрах. Наоборот, Тульская область — одна из самых показательных. Данную статистику приводит ТАСС.

Так, в разных субъектах России ситуация складывается по-разному: по данным на начало текущего учебного года, где-то число вакансий превышает 1 тыс. (например, в Ивановской, Новосибирской и Челябинской областях), а где-то — в Москве, Санкт-Петербурге, Ингушетии, Тульской области и на Чукотке — заявляют об отсутствии трудностей с кадрами.

В некоторых субъектах Федерации соотношение более комфортное для педагогических работников. В Калужской, Кемеровской, Омской областях и Якутии речь идет в среднем о восьми учениках на учителя, в Белгородской, Тверской, Тульской и Ульяновской — около семи, а в Ненецком автономном округе — только пять.

К слову, в столице, где учится рекордное число детей — более 1,1 млн школьников, работает и рекордное число учителей — более 57 тыс. По данным регионального министерства образования, в Тульской области — порядка 150 тыс. школьников и около 20 тыс. педагогических работников.



Как закрывают дефицит



Проблему кадрового дефицита в России решают и на федеральном, и на региональном уровне. В первую очередь это федеральные программы. Самая известная из них — «Земский учитель». Переезжающим в села и малые города педагогам выделяют по 1 млн рублей. Такая мера позволила закрыть порядка 5 тыс. вакансий, рассказали в Минпросвещения РФ.