  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Кутузова автомобилист решил, что раз нет разметки, то можно и на красный? - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Кутузова автомобилист решил, что раз нет разметки, то можно и на красный?

На ул. Кутузова автомобилист решил, что раз нет разметки, то можно и на красный?

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Иван С. поделился с нами кадрами, которые видеорегистратор его авто снял в районе дома № 110 по ул. Кутузова в Туле. На записи видно, как водитель Volkswagen Jetta проехал на запрещающий сигнал светофора. Причем автомобилиста не смутило, что он делает это не только на встречной полосе движения, но еще и на пешеходном переходе.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Кирова автомобилист показал свое пренебрежение к окружающим
Дежурная часть
На ул. Кирова автомобилист показал свое пренебрежение к окружающим
вчера, в 20:05, 20 1553 0
В Туле водитель так торопился за пассажиром, что выехал на встречную полосу
Дежурная часть
В Туле водитель так торопился за пассажиром, что выехал на встречную полосу
вчера, в 15:30, 28 982 2
В Туле водителю Audi Q7 было нужнее всех пролететь перекресток
Дежурная часть
В Туле водителю Audi Q7 было нужнее всех пролететь перекресток
вчера, в 10:02, 13 1251 2
В Новомосковске водитель Mercedes-Benz не хотел уходить со встречки
Дежурная часть
В Новомосковске водитель Mercedes-Benz не хотел уходить со встречки
14 октября, в 21:30, 66 2839 6
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор:
сегодня, в 11:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
на красныйнарушение ПДДавтохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская область оказалась на 44-м месте в рейтинге регионов по доходам населения
Тульская область оказалась на 44-м месте в рейтинге регионов по доходам населения
Тулячка «перепела звезду» в новом музыкальном шоу
Тулячка «перепела звезду» в новом музыкальном шоу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.