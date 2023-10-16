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Тульская область оказалась на 44-м месте в рейтинге регионов по доходам населения
Фото Алексея Пирязева

Тульская область оказалась на 44-м месте в рейтинге регионов по доходам населения

Рейтинг подготовили эксперты РИА.

Аналитики рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимости фиксированного потребительского набора. На основе этих данных был составлен рейтинг российских регионов по уровню доходов населения. Об этом пишет РИА «Новости».

Лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). В этом регионе соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора находится на уровне 5,9. При этом по абсолютным средним доходам с результатом 140,3 тысячи рублей в месяц ЯНАО также располагается на первой строчке. За год в реальном выражении рост доходов тут был на уровне 13,2%, что является третьим лучшим приростом среди всех регионов.

Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг отмечается в Карачаево-Черкесской Республике — 1,15, где средний душевой доход составляет 21,5 тысячи рублей (рост за год в реальном выражении на 4,0%). Таким образом, среднего дохода в этом регионе хватает чуть более чем на один фиксированный набор товаров и услуг.

Тульская область — на 44-м месте в рейтинге. По данным исследования, среднедушевые доходы населения во втором квартале 2023 года составляют 38,7 тыс. рублей. На эту сумму хватит купить 1,98 набора.

Подробный рейтинг — по ссылке.

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Фотограф:
сегодня, в 11:36 +1
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