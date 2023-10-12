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Ночью в Туле на ул. Пирогова сгорел павильон, в огне погиб мужчина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Ночью в Туле на ул. Пирогова сгорел павильон, в огне погиб мужчина

Пожар ликвидировали восемь огнеборцев.

В ночь на 12 октября в 01:35 на пульт диспетчера Центрального пункта поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне в Туле на улице Пирогова.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось восемь человек и три единицы техники. В результате происшествия торговый павильон выгорел внутри по всей площади. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, в результате отравления продуктами горения скончался 23-летний молодой человек. Ещё один пострадал. 

Причина пожара устанавливается.

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Автор:
сегодня, в 09:45 0
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