Ночью в Туле на ул. Пирогова сгорел павильон, в огне погиб мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

В ночь на 12 октября в 01:35 на пульт диспетчера Центрального пункта поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне в Туле на улице Пирогова.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось восемь человек и три единицы техники. В результате происшествия торговый павильон выгорел внутри по всей площади. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, в результате отравления продуктами горения скончался 23-летний молодой человек. Ещё один пострадал.

Причина пожара устанавливается.