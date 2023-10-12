Тульская область займется разработкой комплексных региональных госпрограмм научно-технологического развития

Решение об этом было принято на заседании президиума Комиссии по научно-технологическому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По итогам отбора комиссией Государственного совета по направлению «Наука» совместно с Минобрнауки и Российским центром научной информации были отобраны регионы, которые займутся разработкой комплексных региональных госпрограмм научно-технологического развития. В их число вошла и Тульская область.

Разработанные госпрограммы позволят выстроить эффективное взаимодействие между наукой, бизнесом, реальным сектором экономики и органами власти, а также обеспечат в субъектах выполнение плана Десятилетия науки и технологий.

В дальнейшем опыт регионов будет масштабирован на другие субъекты.

Как отметил министр экономического развития региона Антон Емельяненко, в 2022 году была утверждена госпрограмма «Развитие научной и инновационной деятельности в Тульской области», на реализацию которой до 2026 года будет выделено 430,5 млн рублей.

— По поручению губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина объём финансовой поддержки науки в регионе постоянно растёт. В рамках госпрограммы применяется комплекс инструментов — именные стипендии аспирантам, гранты в сфере науки и техники, фундаментальных и поисковых исследований, мегагранты. Это позволяет развивать действующие научные школы и формировать новые, — сказал Антон Емельяненко.