Зампрокурора Тульской области Антон Шелепанов покинул свой пост

Заместитель прокурора Тульской области Антон Шелепанов покинул свою должность. Об этом Myslo сообщил собственный источник. По нашей информации, Шелепанов вышел на пенсию.
Напомним, Антон Николаевич родился в 1980 году в городе Кировске Ленинградской области. В 2001 году закончил Санкт-Петербургский университет МВД России.
В органах прокуратуры Российской Федерации с 2000 года. Работал в должности старшего следователя Кировской городской прокуратуры Ленинградской области. С 2006 года проходил службу в прокуратуре г. Москвы.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 24.09.2020 № 844-к назначен на должность заместителя прокурора Тульской области.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей Шелепанов неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора Российской Федерации.