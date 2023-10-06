По вине пьяного водителя в Богородицком районе погиб 17-летний парень: суд огласил приговор

В Богородицке 18-летний житель Узловского района признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 14 мая в 00.55 пьяный и не имеющий водительских прав 18-летний парень на автомобиле ВАЗ-21144 не справился с управлением и врезался в ворота зернотока. В результате ДТП различные травмы получили водитель машины и три его несовершеннолетних пассажира.

Кроме этого, один из пассажиров, 17-летний юноша, скончался от полученных травм в больнице.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет колонии-поселения.