Тульских автомобилистов предупредили о гололедице в выходные

С 7 по 9 октября в Тульской области прогнозируется ухудшение погодных условий: ожидаются заморозки, на дорогах местами гололедица. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, это может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки.
ГИБДД настоятельно рекомендует водителям и пешеходам быть бдительными на дороге. Элементарная невнимательность, а также пренебрежение правилами безопасности становятся главными причинами ДТП.
Водителям напоминают, что они обязаны соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между автомобилями, исключать резкие маневры. При выпадении осадков необходимо снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить ДТП.
Сложные погодные условия требуют большей осторожности и от пеших участников дорожного движения. Пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги только по переходу и на разрешающий сигнал светофора.
Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам:
- дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07 или 32-95-54,
- по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54,
- горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7 999 374-36-13,
- телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7 999 374-05-98.