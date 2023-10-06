Тульских автомобилистов предупредили о гололедице в выходные

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В субботу и воскресенье ожидаются ночные заморозки.

С 7 по 9 октября в Тульской области прогнозируется ухудшение погодных условий: ожидаются заморозки, на дорогах местами гололедица. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, это может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

ГИБДД настоятельно рекомендует водителям и пешеходам быть бдительными на дороге. Элементарная невнимательность, а также пренебрежение правилами безопасности становятся главными причинами ДТП.

Водителям напоминают, что они обязаны соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между автомобилями, исключать резкие маневры. При выпадении осадков необходимо снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить ДТП.

Сложные погодные условия требуют большей осторожности и от пеших участников дорожного движения. Пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги только по переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам: