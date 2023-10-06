Эндокринолог расскажет тулякам, как бороться с лишним весом

11 октября в 12.00 в прямом эфире в группе регионального минздрава в соцсети «ВКонтакте» на вопросы жителей региона ответит заведующая отделением эндокринологии Тульской областной клинической больницы № 2 им. Л. Н. Толстого Светлана Прилепа.
Врач расскажет:
- чем грозит человеку лишний вес;
- почему он появляется и как этого избежать;
- как бороться с его последствиями.
Вопросы врачу можно отправить сообщениями в группе минздрава или задать в ходе прямой трансляции.
Прямой эфир проходит в рамках Всемирного дня борьбы с ожирением. Врачи отмечают, что основные факторы появления лишнего веса — недостаточная физическая активность и нерациональное питание. Но не всегда достаточно изменить режим жизни, в некоторых случаях необходима помощь специалистов.