Эндокринолог расскажет тулякам, как бороться с лишним весом

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11 октября в 12.00 в прямом эфире в группе регионального минздрава в соцсети «ВКонтакте» на вопросы жителей региона ответит заведующая отделением эндокринологии Тульской областной клинической больницы № 2 им. Л. Н. Толстого Светлана Прилепа.

Врач расскажет:

чем грозит человеку лишний вес;

почему он появляется и как этого избежать;

как бороться с его последствиями.

Вопросы врачу можно отправить сообщениями в группе минздрава или задать в ходе прямой трансляции.

Прямой эфир проходит в рамках Всемирного дня борьбы с ожирением. Врачи отмечают, что основные факторы появления лишнего веса — недостаточная физическая активность и нерациональное питание. Но не всегда достаточно изменить режим жизни, в некоторых случаях необходима помощь специалистов.