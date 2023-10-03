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Момент жесткого ДТП в Маслово попал на видеорегистратор

Момент жесткого ДТП в Маслово попал на видеорегистратор

На записи видно, как грузовик Hyundai выталкивает грузовую ГАЗель прямо на встречную легковушку.

В группе «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео момента ДТП, которое утром 3 октября произошло на повороте в деревню Маслово. На записи видно, как грузовик Hyundai буквально выталкивает грузовую ГАЗель на встречную легковушку.

Напомним, как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в 8.40 водитель Hyundai совершил попутное столкновение с ГАЗелью, с последующим выездом ГАЗели на встречную полосу, где она и столкнулась с автомобилем Toyota.

Одного из участников ДТП увезли в больницу. Это водитель улетевшего в кювет грузовика Hyundai, мужчина 1981 года рождения.

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 16:23 +2
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