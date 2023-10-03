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Уроженец Тульской области Роман Юнусов сыграл предводителя иранской банды в сериале «Бедный олигарх»
Фото пресс-службы телеканала ТНТ

Уроженец Тульской области Роман Юнусов сыграл предводителя иранской банды в сериале «Бедный олигарх»

Премьера сезона состоится во второй половине октября.

На телеканале ТНТ выйдет продолжение авантюрной комедии «Бедный олигарх» производства Кинокомпании Братьев Андреасян. Во втором сезоне резко потерявший своё состояние бизнесмен Виктор Гнида и его верный дворецкий Адам окажутся за решёткой. Борьба с местными бандами, бесконечные попытки побега и открытая война с надзирателем — бедного олигарха ждут новые трудности на пути возвращения к прошлой жизни.

В сериале сыграл уроженец Тульской области актер и телеведущий Роман Юнусов.

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— Думаю, зрителям стоит посмотреть второй сезон сериала «Бедный олигарх», поскольку он очень смешной и точно подарит им отличное настроение, плюс это сериал про дружбу не только между людьми, но и между бандами, народами, так как действие второго сезона развивается в западной тюрьме. Ну и куда же без любви? Она тут тоже есть.

В сериале я играю предводителя иранской банды, дикого Махмуда, именно так его зовут. Он управляет всеми, в том числе и своими иранскими дронами квадрокоптерами и с их помощью доставляет на территорию тюрьмы все, что запрещено.

У меня остались только самые положительные впечатления от съёмочного процесса. Мне искренне приятно, и я получил одно удовольствие от работы с такими классными, талантливыми ребятами. На площадке собрался просто потрясающий актерский состав. Отдельно благодарю съемочную группу и режиссера Гарика Петросяна за то, что давал возможность всем импровизировать, — сказал Юнусов в интервью пресс-службе телеканала ТНТ.

Актер с теплом отзывается о месте, где провел школьные годы:

— Я родился в Москве, но вырос в Кимовске, где провел все школьные годы. Стараюсь бывать там часто, пока получается один раз летом, один — зимой. Это небольшой шахтёрский городок, рядом Куликово поле, исток Дона и уже ставшая известной деревня Кондуки, где снималось много проектов. Так что ждем всех в гости!

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Во втором сезоне к своим ролям вернутся Владимир Сычёв, Максим Лагашкин и Карен Арутюнов. Кроме того, зрителей ждёт появление новых ярких персонажей: надзирателя-русофоба Дмитрия в лице Тимура Батрутдинова, заключённых лондонской колонии пухляша Юрия (Дмитрий Красилов), дикого Махмуда (Роман Юнусов), помощника главаря китайской банды Чана (Роман Хан), молодого адвоката Ольгу (Янина Студилина) и многих других.

Сериал с 16 октября стартует на телеканале ТНТ.

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