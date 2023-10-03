Уроженец Тульской области Роман Юнусов сыграл предводителя иранской банды в сериале «Бедный олигарх»

Фото пресс-службы телеканала ТНТ

На телеканале ТНТ выйдет продолжение авантюрной комедии «Бедный олигарх» производства Кинокомпании Братьев Андреасян. Во втором сезоне резко потерявший своё состояние бизнесмен Виктор Гнида и его верный дворецкий Адам окажутся за решёткой. Борьба с местными бандами, бесконечные попытки побега и открытая война с надзирателем — бедного олигарха ждут новые трудности на пути возвращения к прошлой жизни.

В сериале сыграл уроженец Тульской области актер и телеведущий Роман Юнусов.

— Думаю, зрителям стоит посмотреть второй сезон сериала «Бедный олигарх», поскольку он очень смешной и точно подарит им отличное настроение, плюс это сериал про дружбу не только между людьми, но и между бандами, народами, так как действие второго сезона развивается в западной тюрьме. Ну и куда же без любви? Она тут тоже есть.

В сериале я играю предводителя иранской банды, дикого Махмуда, именно так его зовут. Он управляет всеми, в том числе и своими иранскими дронами квадрокоптерами и с их помощью доставляет на территорию тюрьмы все, что запрещено.

У меня остались только самые положительные впечатления от съёмочного процесса. Мне искренне приятно, и я получил одно удовольствие от работы с такими классными, талантливыми ребятами. На площадке собрался просто потрясающий актерский состав. Отдельно благодарю съемочную группу и режиссера Гарика Петросяна за то, что давал возможность всем импровизировать, — сказал Юнусов в интервью пресс-службе телеканала ТНТ.

Актер с теплом отзывается о месте, где провел школьные годы:

— Я родился в Москве, но вырос в Кимовске, где провел все школьные годы. Стараюсь бывать там часто, пока получается один раз летом, один — зимой. Это небольшой шахтёрский городок, рядом Куликово поле, исток Дона и уже ставшая известной деревня Кондуки, где снималось много проектов. Так что ждем всех в гости!

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Владимир Сычёв, Максим Лагашкин и Карен Арутюнов. Кроме того, зрителей ждёт появление новых ярких персонажей: надзирателя-русофоба Дмитрия в лице Тимура Батрутдинова, заключённых лондонской колонии пухляша Юрия (Дмитрий Красилов), дикого Махмуда (Роман Юнусов), помощника главаря китайской банды Чана (Роман Хан), молодого адвоката Ольгу (Янина Студилина) и многих других.

Сериал с 16 октября стартует на телеканале ТНТ.