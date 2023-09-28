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На пр. Ленина велосипедист жестко подрезал мотоциклиста

На пр. Ленина велосипедист жестко подрезал мотоциклиста

Видео с опасной дорожной ситуацией появилось в Сети.

В группе «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на пр. Ленина в Туле, напротив сквера 80-летия Обороны Тулы. На записи видно, как велосипедист внезапно решил повернуть налево из крайней правой полосы. Маневр едва не привел к столкновению с мотоциклистом. 

«Тула, поворот с пр. Ленина на ул. Циолковского. Утро начинается не с кофе, а с велосипедистов», — прокомментировал автор видео.
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

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Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Автор:
сегодня, в 16:39 0
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