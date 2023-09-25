  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Синоптики рассказали, когда наступит отопительный сезон - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Синоптики рассказали, когда наступит отопительный сезон
Фото Дмитрия Дзюбина

Синоптики рассказали, когда наступит отопительный сезон

Прогнозы пока предварительные.

Начало октября в Центральной России будет по-осеннему холодным. По ночам температура понизится до +2…+7 °С, в дневные часы ожидается +7…+12 °С.

Напомним, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток держится ниже +8 градусов по Цельсию.

Как говорят синоптики погодного центра «Фобос», по предварительному прогнозу, устойчивого похолодания пока не ожидается. Кроме того, октябрь обещает быть теплее нормы на 3°. Есть высокая вероятность очередного мощного потепления и солнечной погоды во второй пентаде октября.

— При ожидаемом температурном сценарии в начале октября переход на тотальную подачу тепла если и целесообразен, то только в детских и школьных учреждениях. Включение же отопления в квартирах преждевременно, — говорят синоптики.

По долгосрочным прогнозам, в текущем сезоне условная дата начала отопительного сезона будет смещена как минимум на середину осени.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Фотограф:
сегодня, в 12:07 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
отопительный сезон

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Гендиректора тульской компании «Простор» подозревают в уклонении от уплаты свыше 60 млн рублей
Гендиректора тульской компании «Простор» подозревают в уклонении от уплаты свыше 60 млн рублей
Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 250 000 рублей в розничной торговле
Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 250 000 рублей в розничной торговле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.