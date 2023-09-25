Синоптики рассказали, когда наступит отопительный сезон

Фото Дмитрия Дзюбина

Начало октября в Центральной России будет по-осеннему холодным. По ночам температура понизится до +2…+7 °С, в дневные часы ожидается +7…+12 °С.

Напомним, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток держится ниже +8 градусов по Цельсию.

Как говорят синоптики погодного центра «Фобос», по предварительному прогнозу, устойчивого похолодания пока не ожидается. Кроме того, октябрь обещает быть теплее нормы на 3°. Есть высокая вероятность очередного мощного потепления и солнечной погоды во второй пентаде октября.

— При ожидаемом температурном сценарии в начале октября переход на тотальную подачу тепла если и целесообразен, то только в детских и школьных учреждениях. Включение же отопления в квартирах преждевременно, — говорят синоптики.

По долгосрочным прогнозам, в текущем сезоне условная дата начала отопительного сезона будет смещена как минимум на середину осени.