Под Тулой физрук надругался над детьми: мужчина лишится свободы на 15 лет

В Тульской области 58-летний бывший учитель физкультуры одной из районных школ признан виновным в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Судом установлено, что в период с 2017 по 2018 год обвиняемый, который ранее работал в школе-интернате и был уволен оттуда за пьянство, надругался над тремя мальчиками, не достигшими 14-летнего возраста.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.