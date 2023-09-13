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Тулячка отсудила более семи миллионов рублей за ломающийся Mercedes
Фото: pexels.com.

Тулячка отсудила более семи миллионов рублей за ломающийся Mercedes

Автомобиль постоянно ломался и не покидал стены автосервисов.

Ясногорский райсуд рассмотрел гражданское дело по иску гражданки Есаковой к АО «Мерседес-Бенц РУС» о защите прав потребителей.

14 августа 2020 года она приобрела Mercedes-Benz GLB. При покупке продавец заверил, что автомобиль новый и исправный. Однако во время эксплуатации нашлись недочёты, и автоледи пришлось стать частой гостьей в сервисных центрах.

В марте 2021 года Есакова обратилась в суд, там назначили экспертизу, которая недочётов не выявила. Поломки зачастили. На крыше авто образовалась ржавчина, текло масло, не работал обогрев зеркал, ломались подшипники. В июле 2023 года Есакова снова обратилась в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи и взыскать деньги с возмещением разницы между ценой товара по договору и на момент вынесения решения.

— В процессе рассмотрения дела представители истца и ответчика пришли к необходимости заключения мирового соглашения на взаимовыгодных условиях и попросили суд утвердить его, — прокомментировали в пресс-службе райсуда.

В результате утверждения мирового соглашения Есакова вернула автомобиль продавцу, который возместил ей 7 300 000 рублей.

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Автор:
сегодня, в 11:38 +4
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Ясногорский районЯсногорский районный суд

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