В Туле рядом с городской больницей № 10 скончался мужчина

Утром 12 сентября на территории городской больницы № 10 (18-й проезд Мясново, 104) прохожие заметили лежащего без признаков жизни мужчину. Как рассказал корреспонденту Myslo очевидец, об этом сразу же сообщили в полицию и администрацию лечебного учреждения.

По предварительной информации, накануне мужчину доставляли в эту больницу, но он отказался от госпитализации. Предполагается, что сегодня его состояние ухудшилось и он решил самостоятельно дойти до медиков, но умер по дороге.

В региональном Следственном комитете подтвердили информацию об обнаружении трупа на территории лечебного учреждения и уточнили, что по данному факту проводится процессуальная проверка. Признаков насильственной смерти мужчины на текущий момент нет.