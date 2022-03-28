Фото: Sergo33
На ул. Металлургов столкнулись трамвай и легковушка
Авария произошла напротив гипермаркета «Спар».
Утром 28 марта на ул. Металлургов в Туле произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля. Об этом в редакцию Myslo сообщил пользователь Sergo33.
Судя по снимку с места происшествия, водитель машины собирался пересечь трамвайные пути и не убедился в безопасности своего маневра. На момент публикации новости движение трамваев в направлении от Криволучья было остановлено.
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