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На ул. Металлургов столкнулись трамвай и легковушка
Фото: Sergo33

На ул. Металлургов столкнулись трамвай и легковушка

Авария произошла напротив гипермаркета «Спар».

Утром 28 марта на ул. Металлургов в Туле произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля. Об этом в редакцию Myslo сообщил пользователь Sergo33.
 
Судя по снимку с места происшествия, водитель машины собирался пересечь трамвайные пути и не убедился в безопасности своего маневра. На момент публикации новости движение трамваев в направлении от Криволучья было остановлено.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:04 +3
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