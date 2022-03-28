На ул. Металлургов столкнулись трамвай и легковушка

Фото: Sergo33

Утром 28 марта на ул. Металлургов в Туле произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля. Об этом в редакцию Myslo сообщил пользователь Sergo33.

Судя по снимку с места происшествия, водитель машины собирался пересечь трамвайные пути и не убедился в безопасности своего маневра. На момент публикации новости движение трамваев в направлении от Криволучья было остановлено.