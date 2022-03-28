Рабочих каких тульских предприятий хотят переобучить на микробиологов и веб-дизайнеров: список
На это выделено 78 млн рублей.
25 марта на портале правовых актов Тульской области было опубликовано постановление правительства об утверждении региональной программы о профессиональном обучении и дополнительном профобразовании работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.
Под данную категорию попадают сотрудники, в отношении которых работодателем введен режим неполного рабочего времени, временно остановлены работы, предоставляются отпуска без сохранения заработной платы, проводятся мероприятия по увольнению.
В списке значится 93 профессии, по которым можно пройти профессиональном обучение: от химика и SMM-специалиста до маркетолога и микробиолога.
Воспользоваться профобучением за счет средств бюджета могут сотрудники 220 предприятий. На финансирование данной программы выделено 78 млн рублей.
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