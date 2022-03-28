В Туле открылся теннисный турнир «Кубок Самовара 2022»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В областную столицу съехались лучшие теннисисты страны в возрасте до 12 лет.

27 марта в Туле открылся «Кубок Самовара 2022». Это первый и единственный теннисный турнир высшей категории в Тульской области.

Спортсменов приветствовал министр спорта региона Дмитрий Яковлев. Он отметил, что благодаря таким мероприятиям в занятия физической культурой и спортом вовлекаются все больше жителей страны.

- В Тульской области теннисом занимаются более 1000 человек, это стало возможным благодаря появлению современных кортов. При поддержке губернатора Алексея Дюмина в нашем регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Самое главное, что мы видим их востребованность. С каждым годом все большее количество жителей выбирают здоровый и активный образ жизни. Перед вами — много возможностей; уверен, каждый из вас достойно представит свой регион на соревнованиях, — сказал Дмитрий Яковлев.

Турнир объединил лучших теннисистов России в возрасте до 12 лет. За медали будут бороться порядка 100 спортсменов из Москвы, Тулы, Ярославля, Орска, Ростова-на-Дону, Ялты, Нижнего Новгорода, Рязани и Ялты.

Кубок проводится как альтернатива международного турнира «ONE SGM Samovar Cup 2022». Он должен был пройти в оружейной столице в начале марта, однако был отменен решением Европейской Ассоциации тенниса.