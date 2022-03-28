новости
новости
Регистрация
В Туле открылся теннисный турнир «Кубок Самовара 2022»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открылся теннисный турнир «Кубок Самовара 2022»

В областную столицу съехались лучшие теннисисты страны в возрасте до 12 лет.

27 марта в Туле открылся «Кубок Самовара 2022». Это первый и единственный теннисный турнир высшей категории в Тульской области.

Спортсменов приветствовал министр спорта региона Дмитрий Яковлев. Он отметил, что благодаря таким мероприятиям в занятия физической культурой и спортом вовлекаются все больше жителей страны.

- В Тульской области теннисом занимаются более 1000 человек, это стало возможным благодаря появлению современных кортов. При поддержке губернатора Алексея Дюмина в нашем регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Самое главное, что мы видим их востребованность. С каждым годом все большее количество жителей выбирают здоровый и активный образ жизни. Перед вами — много возможностей; уверен, каждый из вас достойно представит свой регион на соревнованиях, — сказал Дмитрий Яковлев.

Турнир объединил лучших теннисистов России в возрасте до 12 лет. За медали будут бороться порядка 100 спортсменов из Москвы, Тулы, Ярославля, Орска, Ростова-на-Дону, Ялты, Нижнего Новгорода, Рязани и Ялты.

Кубок проводится как альтернатива международного турнира «ONE SGM Samovar Cup 2022». Он должен был пройти в оружейной столице в начале марта, однако был отменен решением Европейской Ассоциации тенниса.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 08:52 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Кубок Самоваратеннисный турнир

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Металлургов столкнулись трамвай и легковушка
На ул. Металлургов столкнулись трамвай и легковушка
Беременная тулячка погибла ночью в ванной
Беременная тулячка погибла ночью в ванной
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.