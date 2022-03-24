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В Новомосковске полицейские нашли дома у «коллекционера» целый арсенал оружия
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В Новомосковске полицейские нашли дома у «коллекционера» целый арсенал оружия

Мужчина хранил в своём жилище два карабина, автомат и несколько сотен патронов.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области в ходе оперативных мероприятий получили информацию, что житель Новомосковска хранит в своём доме оружие и боеприпасы.

Эта информация подтвердилась – у 50-летнего  ранее не судимого мужчины нашли 400 патронов различных калибров, запас пороха и три карабина.

Изъятое оружие изучают криминалисты. В местном отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по факту незаконного хранения оружия,  боеприпасов и взрывчатых веществ. По предварительным данным, подозреваемый приобретал их с для личной коллекции.

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