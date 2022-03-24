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Из ковидного госпиталя Новомосковска санавиация доставила близняшек в перинатальный центр Тулы

Из ковидного госпиталя Новомосковска санавиация доставила близняшек в перинатальный центр Тулы

Малышки родились раньше времени и нуждаются в специализированной медицинской помощи.

19 марта в ковидный госпиталь Новомосковской городской больницы поступила 24-летняя местная жительница на 28 неделе беременности.

20 марта после полуночи у нее началась родовая деятельность и около 7:30 утра появились на свет две девочки - весом 1230 и 1800 грамм. Тест на ковид у обеих малышек оказался отрицательным.

– Благодаря профессионализму неонатологов и неонатальных реаниматологов Новомосковского госпиталя новорожденным своевременно была оказана помощь, – рассказал заместитель главного врача по детству областного перинатального центра, главный неонатолог Тульской области Александр Протасеня. – Сегодня для начала второго этапа выхаживания в условиях специализированной высококвалифицированной медицинской помощи новорожденные были доставлены в тульский перинатальный центр. Для этого мы задействовали санитарную авиацию.

Главный неонатолог региона отметил, что это первый в истории тульской санавиации опыт эвакуации таких маленьких детей – всего 4 дня и находящихся в столь тяжелом состоянии.  По его словам, малышки перенесли перелет хорошо.

– На данный момент их состояние стабильно, они продолжают получать специализированную медицинскую помощь. Их состояние круглосуточно контролируется. Мы приложим все силы, чтобы выходить этих маленьких деток, – добавил Александр Протасеня.

Мама девочек на данный момент продолжит лечение в Новомосковском госпитале, ей будет оказана вся необходимая помощь.

Услуги «воздушной скорой» в регионе оказывает входящая в Госкорпорацию Ростех Национальная служба санитарной авиации.
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В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 1
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 2
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 3
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 4
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 5
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 6
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 7
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 8
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 9
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 10
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 11
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 12
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 13
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 14
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 15
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 16
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 17
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 18
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 19
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 20
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 21
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 22
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 23
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 24
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 25
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 26
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 27
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 28
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 29
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 30
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 31
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 32
В Тульский перинатальный центр из Новомосковска на вертолете доставлены близняшки, Фото: 33
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:32 0
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