Из ковидного госпиталя Новомосковска санавиация доставила близняшек в перинатальный центр Тулы

Малышки родились раньше времени и нуждаются в специализированной медицинской помощи.

19 марта в ковидный госпиталь Новомосковской городской больницы поступила 24-летняя местная жительница на 28 неделе беременности.

20 марта после полуночи у нее началась родовая деятельность и около 7:30 утра появились на свет две девочки - весом 1230 и 1800 грамм. Тест на ковид у обеих малышек оказался отрицательным.

– Благодаря профессионализму неонатологов и неонатальных реаниматологов Новомосковского госпиталя новорожденным своевременно была оказана помощь, – рассказал заместитель главного врача по детству областного перинатального центра, главный неонатолог Тульской области Александр Протасеня. – Сегодня для начала второго этапа выхаживания в условиях специализированной высококвалифицированной медицинской помощи новорожденные были доставлены в тульский перинатальный центр. Для этого мы задействовали санитарную авиацию.

Главный неонатолог региона отметил, что это первый в истории тульской санавиации опыт эвакуации таких маленьких детей – всего 4 дня и находящихся в столь тяжелом состоянии. По его словам, малышки перенесли перелет хорошо.

– На данный момент их состояние стабильно, они продолжают получать специализированную медицинскую помощь. Их состояние круглосуточно контролируется. Мы приложим все силы, чтобы выходить этих маленьких деток, – добавил Александр Протасеня.

Мама девочек на данный момент продолжит лечение в Новомосковском госпитале, ей будет оказана вся необходимая помощь.

Услуги «воздушной скорой» в регионе оказывает входящая в Госкорпорацию Ростех Национальная служба санитарной авиации.