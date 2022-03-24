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Сотрудник РЖД изнасиловал коллегу на корпоративе: Узловский суд вынес приговор

Сотрудник РЖД изнасиловал коллегу на корпоративе: Узловский суд вынес приговор

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

В Узловой 36-летний уже бывший сотрудник ОАО «РЖД» признан виновным в изнасиловании.
 
Судом установлено, что преступление было совершено 13 августа 2021 года. Мужчина напоил и изнасиловал 21-летнюю коллегу на корпоративе компании. Заявление потерпевшая написала на следующее утро. Уголовное дело расследовали сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Отметим, что подсудимый не признал вину в инкриминируемом преступлении.
 
Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Кроме этого, он выплатит потерпевшей 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 18:39 +2
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