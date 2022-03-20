В Туле в баре «Антагонист» толпа молодых людей, выкрикивая экстремистские лозунги, устроила потасовку
Одни посетители уверяют, что группа ворвавшихся туляков выкрикивала нацистские лозунги и угрожала, другие говорят просто о словесном конфликте.
Сейчас в обстоятельствах разбирается полиция.
Об инциденте в баре «Антагонист», произошедшем вечером 19 марта, рассказал один из посетителей заведения Дмитрий У. Его версию опубликовал Телеграмм-канал «Такиживём»:
Эту версию подтверждает и сотрудник бара. Его слова также приводит Телеграм-канал «Такиживём»:
«Придя в бар около 9 часов, я знал, что будет концерт тульских металл-групп. Абсолютно обычный, без каких-либо провокационных в себе составляющих. Народ был. Достаточно большое количество. Потом через какое-то время услышал о том, что кто-то из посетителей сказал, что там на улице какие-то разборки непонятные, надо бы разобраться, может быть полицию вызвать.
Соответственно, вышел посмотреть и, действительно, вижу группу молодых людей, человек 30, агрессивные, кричат, бросаются, в масках и капюшонах, некоторые кидают зиги и выкрикивают всякие экстремистские лозунги. Один из них взял перцовый баллончик и вылил зачем-то на толпу людей, которые стояли около бара. Это зафиксировали больше десятка посетителей.
Друзья уже опознали одного из тех, кто это всё собирает. Он выкладывает фотографию нашего бармена и пишет: «работаем».
Однако это лишь одна из версий. Есть и те, кто рассказывают о произошедшем, как о словесном конфликте без уклона в националистические настроения и применении насилия со стороны пришедших в клуб молодых людей.
О том, что потасовка была спланирована, косвенно говорит сторис в Инстаграм одного из участников:
На данный момент парень удалил все сторисы в Инстаграм за вчерашний день.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили, что проверка по данному факту проводится. На данный момент пока инцидент характеризуется как словесный конфликт. Окончательные выводы будут сделаны, когда полицейские выяснят обстоятельства, а также изучат записи с камер видеонаблюдения.
UPD: в 16.57 добавлен рассказ от еще одного очевидца произошедшего.