В Туле в баре «Антагонист» толпа молодых людей, выкрикивая экстремистские лозунги, устроила потасовку

Одни посетители уверяют, что группа ворвавшихся туляков выкрикивала нацистские лозунги и угрожала, другие говорят просто о словесном конфликте.

Сейчас в обстоятельствах разбирается полиция.

Об инциденте в баре «Антагонист», произошедшем вечером 19 марта, рассказал один из посетителей заведения Дмитрий У. Его версию опубликовал Телеграмм-канал «Такиживём»:

«Я пришёл в клуб около 11 часов вечера, хотел посмотреть, что там за концерт и какой контингент они собрали. Я захожу и слышу, что кто-то выкрикивает фашистские лозунги.

Мне стало интересно, зачем они это делают, и я подошёл к лестнице, где они столпились. На меня налетели странные татуированные люди, стали говорить что мне здесь не место, они меня сожгут, приставили нож к животу. Я позвонил знакомым и сказал, что не могу выйти из клуба. Объяснил, что тут странные люди устраивают обезьяньи замашки. Затем приехали три наряда полиции».

Эту версию подтверждает и сотрудник бара. Его слова также приводит Телеграм-канал «Такиживём»:

«Придя в бар около 9 часов, я знал, что будет концерт тульских металл-групп. Абсолютно обычный, без каких-либо провокационных в себе составляющих. Народ был. Достаточно большое количество. Потом через какое-то время услышал о том, что кто-то из посетителей сказал, что там на улице какие-то разборки непонятные, надо бы разобраться, может быть полицию вызвать.

Соответственно, вышел посмотреть и, действительно, вижу группу молодых людей, человек 30, агрессивные, кричат, бросаются, в масках и капюшонах, некоторые кидают зиги и выкрикивают всякие экстремистские лозунги. Один из них взял перцовый баллончик и вылил зачем-то на толпу людей, которые стояли около бара. Это зафиксировали больше десятка посетителей.

Друзья уже опознали одного из тех, кто это всё собирает. Он выкладывает фотографию нашего бармена и пишет: «работаем».

Однако это лишь одна из версий. Есть и те, кто рассказывают о произошедшем, как о словесном конфликте без уклона в националистические настроения и применении насилия со стороны пришедших в клуб молодых людей.

О том, что потасовка была спланирована, косвенно говорит сторис в Инстаграм одного из участников:

На данный момент парень удалил все сторисы в Инстаграм за вчерашний день.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили, что проверка по данному факту проводится. На данный момент пока инцидент характеризуется как словесный конфликт. Окончательные выводы будут сделаны, когда полицейские выяснят обстоятельства, а также изучат записи с камер видеонаблюдения.

UPD: в 16.57 добавлен рассказ от еще одного очевидца произошедшего.