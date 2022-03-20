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Два жителя табора украли с тульской фермы четырех коров и вывезли их в Калужскую область

Два жителя табора украли с тульской фермы четырех коров и вывезли их в Калужскую область

Не кони, конечно, но ущерб существенный.

В дежурную часть полиции «Дубенское» с заявлением обратилась руководитель фермерского хозяйства, расположенного в селе Скоморошки. Женщина сообщила, что ночью из хозяйственной постройки в деревне Копылово была совершена кража четырёх коров. Ущерб составил 440 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Было установлено, что преступники погрузили добычу в «Газель» и скрылись на ней.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили маршрут передвижения транспортного средства. В результате проделанной работы в Калужской области оперативниками были задержаны по подозрению в совершении кражи 30-летние цыгане - мужчина и женщина. Из четырёх похищенных коров полицейские обнаружили только три. Они возвращены законной владелице.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Полицейские выясняют обстоятельства данной кражи, круг возможных соучастников, а также причастность цыган к совершению подобных преступлений на территории тульской и соседних областей.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:40 +1
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