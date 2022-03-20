В Туле в Упе нашли тело пропавшего два дня назад мужчины

Труп в воде заметил рыбак и сообщил об этом в полицию.

Сегодня в Упе недалеко от ТЦ «Макси» был обнаружен труп 59-летнего мужчины, проживавшего в Пролетарском районе Тулы.

Тело в воде заметил рыбак, проплывавший по реке на лодке и сообщил об этом в полицию.

По информации Myslo, об исчезновении мужчины стало известно еще в пятницу, 18 марта.

На трупе находилась сумка с документами. В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области сообщили, что по факту смерти мужчины начата проверка, которая должна установить обстоятельства произошедшего.