В Туле в Упе нашли тело пропавшего два дня назад мужчины
Труп в воде заметил рыбак и сообщил об этом в полицию.
Сегодня в Упе недалеко от ТЦ «Макси» был обнаружен труп 59-летнего мужчины, проживавшего в Пролетарском районе Тулы.
Тело в воде заметил рыбак, проплывавший по реке на лодке и сообщил об этом в полицию.
По информации Myslo, об исчезновении мужчины стало известно еще в пятницу, 18 марта.
На трупе находилась сумка с документами. В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области сообщили, что по факту смерти мужчины начата проверка, которая должна установить обстоятельства произошедшего.
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