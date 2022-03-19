Житель Новомосковска получил штраф 47 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Фото из архива Myslo.

Новомосковский районный суд Тульской области сегодня, 19 марта, рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Галатюка А.Н. по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния).

Суд установил, что днем 18 марта, находясь возле одного из домов в Новомосковске Галатюк А.Н. выкрикивал запрещенные фразы, относящиеся к спецоперации на Украине.

«Своими действиями он подорвал доверие к использованию с согласия Совета Федерации ФС РФ, утвержденного постановлением от 22.02.2022 №35-СФ, Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, решения Президента Российской Федерации от 24.02.2022 на проведение специальной военной операции по защите мирного населения - граждан ДНР и ЛНР», - сообщили в суде.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Постановлением суда он признан виновным, ему назначен штраф в размере 47000 рублей.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.