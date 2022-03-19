Фото из архива Myslo.
Житель Новомосковска получил штраф 47 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ
Мужчина выкрикивал запрещенные фразы во дворе жилого дома.
Новомосковский районный суд Тульской области сегодня, 19 марта, рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Галатюка А.Н. по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния).
Суд установил, что днем 18 марта, находясь возле одного из домов в Новомосковске Галатюк А.Н. выкрикивал запрещенные фразы, относящиеся к спецоперации на Украине.
«Своими действиями он подорвал доверие к использованию с согласия Совета Федерации ФС РФ, утвержденного постановлением от 22.02.2022 №35-СФ, Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, решения Президента Российской Федерации от 24.02.2022 на проведение специальной военной операции по защите мирного населения - граждан ДНР и ЛНР», - сообщили в суде.
Мужчина признал свою вину и раскаялся. Постановлением суда он признан виновным, ему назначен штраф в размере 47000 рублей.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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