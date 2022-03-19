В Тульской области завершился детский Кубок по дворовому хоккею

Фото пресс-службы правительства Тульской области

19 марта в Ледовом дворце завершился детский Кубок Тульской области по дворовому хоккею «Шаг в жизнь».

Три дня 10 команд из Тулы, Донского, Ефремова, Кимовска, Новомосковска, Узловой, Щекино и п. Шварцевский Киреевского района боролись за главный приз.

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев поблагодарил Благотворительный фонд защиты и поддержки детей и материнства «Шаг в жизнь» за большой вклад в развитие дворового хоккея.

Кубок достался команде «Химик» из Ефремова. Кроме того, все юные хоккеисты получили сертификаты участников и памятные призы.

По результатам соревнований Фонд направит Федерации хоккея Тульской области миллион рублей на финансирование поездок команд-участников на турниры и закупку спортивной экипировки и инвентаря.