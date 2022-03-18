Тульские судебные приставы за два дня нашли 26 человек, находящихся в розыске

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Среди них – двое мошенников, восемь алиментщиков и фигурант, осужденный за половое сношение с несовершеннолетним.

С 16 по 17 марта во время межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» сотрудники УФССП России по Тульской области задержали 26 человек, уклоняющихся от исполнения наказания, скрывшихся от суда, органов дознания, следствия и принудительного исполнения.

Рейд проводился совместно с региональными Управлениями ФСИН и МВД России. Среди найденных разыскиваемых – восемь алиментщиков, два мошенника, уклонисты от воинской службы, а также лица, признанные виновными в совершении краж, грабежей и половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.