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В Туле легковушка после ДТП вылетела на тротуар

В Туле легковушка после ДТП вылетела на тротуар

К счастью, при столкновении Jeep Grand Cherokee и Renault Logan никто не пострадал.

Утром 17 марта на проспекте Ленина в Туле произошло ДТП. В районе дома № 112 столкнулись Jeep Grand Cherokee и Renault Logan.
 
 
По словам участников автоаварии, внедорожник выезжал на проспект с Калужского шоссе, а легковушка следовала по пр. Ленина, в сторону Басово. После удара Renault Logan занесло и он вылетел на тротуар. К счастью, пешеходов в этот момент не было.
 
 
В результате происшествия никто не пострадал. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:23 +3
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