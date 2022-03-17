В Туле легковушка после ДТП вылетела на тротуар

К счастью, при столкновении Jeep Grand Cherokee и Renault Logan никто не пострадал.

Утром 17 марта на проспекте Ленина в Туле произошло ДТП. В районе дома № 112 столкнулись Jeep Grand Cherokee и Renault Logan.

По словам участников автоаварии, внедорожник выезжал на проспект с Калужского шоссе, а легковушка следовала по пр. Ленина, в сторону Басово. После удара Renault Logan занесло и он вылетел на тротуар. К счастью, пешеходов в этот момент не было.

В результате происшествия никто не пострадал. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.