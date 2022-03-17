В Тульской области появятся посты экологического мониторинга

В ТулГУ прошло совещание, посвященное созданию постов экологического мониторинга в Новомосковске, Ефремове и Узловой.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Кирилл Сорокин отметил, что развитие территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды – одна из приоритетных задач. Для этого в регионе создаются посты эконаблюдения.

Комплексный экомониторинг будут проводить специалисты министерства совместно с учёными ТулГУ. Они будут оценивать степень загрязнения воздуха и анализировать источники загрязнений, которые войдут в специальный банк данных.

Все данные с постов экологического мониторинга будут поступать в ТулГУ, министерство природных ресурсов и экологии, ГУ ТО «Природа» и в Ситуационный центр губернатора Тульской области.

В Новомосковске данные о выбросах внесут в информационную систему и на электронную карту города, сформируют рекомендации по снижению выбросов загрязняющих веществ. Также систему экологического мониторинга разработают в Ефремове и Узловой. Итогом всей этой работы станет создание объединенной виртуальной экологической карты региона.

В ТулГУ также будут проводиться научно-исследовательские работы по экологии. Планируется издать сборник научно-методического материала по экологическому мониторингу и сводный том о предельно допустимых выбросах в Новомосковске.