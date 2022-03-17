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В Тульской области появятся посты экологического мониторинга

В Тульской области появятся посты экологического мониторинга

Комплексный экомониторинг будут проводить специалисты министерства совместно с учёными ТулГУ.

В ТулГУ прошло совещание, посвященное созданию постов экологического мониторинга в Новомосковске, Ефремове и Узловой.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Кирилл Сорокин отметил, что развитие территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды – одна из приоритетных задач. Для этого в регионе создаются посты эконаблюдения.

Комплексный экомониторинг будут проводить специалисты министерства совместно с учёными ТулГУ. Они будут оценивать степень загрязнения воздуха и анализировать источники загрязнений, которые войдут в специальный банк данных.
 
 
Все данные с постов экологического мониторинга будут поступать в ТулГУ, министерство природных ресурсов и экологии, ГУ ТО «Природа» и в Ситуационный центр губернатора Тульской области.
 
В Новомосковске данные о выбросах внесут в информационную систему и на электронную карту города, сформируют рекомендации по снижению выбросов загрязняющих веществ. Также систему экологического мониторинга разработают в Ефремове и Узловой. Итогом всей этой работы станет создание объединенной виртуальной экологической карты региона.
 
В ТулГУ также будут проводиться научно-исследовательские работы по экологии. Планируется издать сборник научно-методического материала по экологическому мониторингу и сводный том о предельно допустимых выбросах в Новомосковске.
 
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:40 0
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