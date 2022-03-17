новости
новости
Регистрация
В Тульской области возобновили выездную диспансеризацию жителей районов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области возобновили выездную диспансеризацию жителей районов

Выездная диспансеризация позволяет своевременно выявить и начать лечить хронические заболевания.

16 марта врачи «передвижных поликлиник» осмотрели 150 жителей Ефремова, Новомосковска и Суворовского района. Пациенты, у которых выявлены отклонения, направлены на дообследование.

Передвижные комплексы районных больниц прибыли в отдаленные населенные пункты, на предприятия и в образовательные учреждения. Жители прошли осмотр врача-терапевта, антропометрию, измерили давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, сделали флюорографию и электрокардиографию. Женщины от 40 лет и старше сдали мазок на онкоцитологию и прошли маммографию. Мужчины старше 40 лет сдали кровь на определение простатспецифического антигена для диагностики рака предстательной железы.  

- Часто люди откладывают медицинский осмотр, если ничего не беспокоит. Выездная диспансеризация позволяет своевременно выявить и начать лечить хронические заболевания, которые на ранних стадиях себя никак не проявляют, - сказал заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков.

Напомним, три новых передвижных медицинских комплекса губернатор Алексей Дюмин передал сотрудникам районных больниц в декабре прошлого года.

«Поликлиники на колесах» оснащены современным диагностическим оборудованием. Они состоят из кабинетов флюорографии, маммографии, гинекологии, функциональной диагностики и лаборатории. Графики выездов медицинских комплексов на март и апрель размещены на сайтах медучреждений.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 09:50 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
выездная диспансеризация

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошел международный фестиваль «Триумф джаза»
В Туле прошел международный фестиваль «Триумф джаза»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.