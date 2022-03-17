В Тульской области возобновили выездную диспансеризацию жителей районов
Выездная диспансеризация позволяет своевременно выявить и начать лечить хронические заболевания.
16 марта врачи «передвижных поликлиник» осмотрели 150 жителей Ефремова, Новомосковска и Суворовского района. Пациенты, у которых выявлены отклонения, направлены на дообследование.
Передвижные комплексы районных больниц прибыли в отдаленные населенные пункты, на предприятия и в образовательные учреждения. Жители прошли осмотр врача-терапевта, антропометрию, измерили давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, сделали флюорографию и электрокардиографию. Женщины от 40 лет и старше сдали мазок на онкоцитологию и прошли маммографию. Мужчины старше 40 лет сдали кровь на определение простатспецифического антигена для диагностики рака предстательной железы.
- Часто люди откладывают медицинский осмотр, если ничего не беспокоит. Выездная диспансеризация позволяет своевременно выявить и начать лечить хронические заболевания, которые на ранних стадиях себя никак не проявляют, - сказал заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков.
Напомним, три новых передвижных медицинских комплекса губернатор Алексей Дюмин передал сотрудникам районных больниц в декабре прошлого года.
«Поликлиники на колесах» оснащены современным диагностическим оборудованием. Они состоят из кабинетов флюорографии, маммографии, гинекологии, функциональной диагностики и лаборатории. Графики выездов медицинских комплексов на март и апрель размещены на сайтах медучреждений.