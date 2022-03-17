В Тульской области возобновили выездную диспансеризацию жителей районов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

16 марта врачи «передвижных поликлиник» осмотрели 150 жителей Ефремова, Новомосковска и Суворовского района. Пациенты, у которых выявлены отклонения, направлены на дообследование.

Передвижные комплексы районных больниц прибыли в отдаленные населенные пункты, на предприятия и в образовательные учреждения. Жители прошли осмотр врача-терапевта, антропометрию, измерили давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, сделали флюорографию и электрокардиографию. Женщины от 40 лет и старше сдали мазок на онкоцитологию и прошли маммографию. Мужчины старше 40 лет сдали кровь на определение простатспецифического антигена для диагностики рака предстательной железы.

- Часто люди откладывают медицинский осмотр, если ничего не беспокоит. Выездная диспансеризация позволяет своевременно выявить и начать лечить хронические заболевания, которые на ранних стадиях себя никак не проявляют, - сказал заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков.

Напомним, три новых передвижных медицинских комплекса губернатор Алексей Дюмин передал сотрудникам районных больниц в декабре прошлого года.

«Поликлиники на колесах» оснащены современным диагностическим оборудованием. Они состоят из кабинетов флюорографии, маммографии, гинекологии, функциональной диагностики и лаборатории. Графики выездов медицинских комплексов на март и апрель размещены на сайтах медучреждений.